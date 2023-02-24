"Это не резолюция, не документ": Зеленский отреагировал на "мирный план" от Китая

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирный план от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

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"Мне кажется, что это был не "мирный план" Китая. Мне кажется, что Китай показал свои мысли. Я уже однажды говорил, что если Китай начал говорить об Украине, то это очень неплохо. Вопрос в шагах. Самое важное, что они приведут для нас", — отметил Зеленский.

Президент Украины считает, что Китай уважает территориальную целостность. К тому же, в "мирном плане" речь идет о ядерной безопасности.

"Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Есть мнения, с которыми я не согласен, однако это уже что-то. Мы должны это использовать и сотрудничать с Китаем. Наша задача организовать всех, чтобы изолировать одних", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.