"Лютий. Рік незламності": розпочалася пресконференція Зеленського з нагоди річниці великої війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.
Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".
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"Я впевнений, що перемога буде. Для цього є все. Жодна країна в світі не змогла б витримати російської агресії. США могли б, але в них немає кордонів з рф", — зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна протистоїть окупантам не сама. Державі допомагають друзі, щоб російська агресія не пішла далі.
"Ми чудово розуміємо, що хоче путін, кремль та військове керівництво рф. Ми хочемо, щоб всі сфокусувалися та буде перемога. На нашій стороні всі, на нашій стороні діти", — додав Зеленський.
Нагадаємо, за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.
Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.