Трибунал для России это важно, — Зеленский.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что трибунал для россии — это очень важно. Все работают ежедневно, чтобы он побыстрее заработал.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

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Зеленский надеется, что мир поддержит резолюции.

На пресс-конференции Президент Украины рассказал о работе по возвращению пленных граждан.

"Для нас очень важно было увидеть состояние наших пленных. Там были пытки. Красный Крест не смог добиться своего и увидеть условия. Настойчивы были только мы. Мы давили на всех, на Красный Крест, на россиян", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что мир должен помнить, что россия начала войну еще в 2014 году. Нельзя забывать о крымских татарах и политических заключенных.

По словам Зеленского, настойчивость Украины позволила изменить институты всего мира. Война показывает слабые места для каждой страны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, которые произошли с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.