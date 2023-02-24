Також він додав, що намагається залучити до "формули миру" Індію та Китай

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою над рф. За його словами наша країна йде до неї крок за кроком.

Про це Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності" 24 лютого.

"Я не думаю теоретично. Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала формулу миру крок за кроком, як ми бачимо. Там є результат, як впливає агресія рф на весь світ. Ми запропонували кроки, сьогодні ми бачимо зацікавлення в питанні формули миру, зокрема, Генасамблеї ООН", — сказав Зеленський.

Також він додав, що намагається залучити до "формули миру" Індію та Китай.

"Я працюю разом із командою та партнерами, щоб все-таки були не лише країни, які нас підтримують з перших днів… Я б дуже хотів, щоб до "формули миру" та саміту були залучені представники Африканського континенту. Якщо чесно, я хотів би, щоб була Індія та була Китай", — наголосив Зеленський.

Також український лідер висловився про дипломатичну фіксацію кінця війни.

"Підхід дуже простий, щоб було менше ризику зниження кількості країн, які нас підтримують. Та чи інша країна може підтримати якийсь один пункт "формули миру"… Там є фіксація миру чи кінця війни, там є цей пункт. Нам потрібні гарантії безпеки ... для всієї Європи. І тоді, коли є виконання та повага до людей, до України, якщо це буде виконуватися, все одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця війни. Але до цього потрібно виконати всі пункти поваги", — сказав президент.

Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту.