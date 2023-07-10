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Три пункти, які Альянс запропонує Україні на саміті у Вільнюсі: думка експерта щодо НАТО

10 липня 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Саміт НАТО у Вільнюсі: що отримає Україна
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає максимум із того, що можливо, але на багато менше, ніж думають на Банковій. У тій чи іншій стилістиці буде викладена концептуальна теза, що Україна вступить в НАТО після завершення гарячої фази війни, без Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Окрім цього Україні нададуть гарантії безпеки, тобто весь спектр озброєнння на довготривалу перспективу.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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На його думку, Україна вступить в НАТО після завершення гарячої фази війни. Тобто припинення реальних бойових дій в силу підписаного певного мирного договору. Як ця фаза війни завершиться — для НАТО неважливо. Чи в кордонах 1991 року чи 2022-го чи просто завершиться так, як завершиться.

"НАТО не буде виходити з пункту територіальної цілістності України. Для них принциповим є завершення гарячої фази війни, а от для української влади — вихід на кордони 1991 року", — сказав експерт.

Украина в НАТО Юрий Романюк
Юрій Романюк. Фото: FB/Юрій Романюк

При цьому, за його словами, Україна вступатиме в НАТО уже без виконання ПДЧ. До 24 лютого 2022 року цей пункт був обов'язковим до виконання. Однак тепер, після 16 місяців війни з Росією, став не просто неакутальним, а навіть неприйнятним.

"Ми воюємо проти Росії самостійно, а не з НАТО, яке, по суті, було для цього створено. При цьому скасування ПДЧ не скасовує домашнього завдання Україною. Це зменшення масштабів корупції, у тому числі у силових органах, армії та у владі", — запевнив Романенко. 

ВСУ
Бійці ЗСУ під час виконання бойових завдань. Фото: Генштаб

Щодо гарантій безпеки, то Україна отримає їх у певній формі. Вони означатимуть продовження забезпечення необхідною зброєю та озброєнням на довготривалу перспективу. Як саме ці гарантії безпеки будуть подані — наразі невідомо. Але їх точно не варто сприймати як підміну чи заміну вступу України в НАТО.

Загалом, за усіма можливими сценаріями, в України є лише 15 місяців на те, щоби і закінчити війну, і вступити в НАТО. Іншого вікна можливостей може й не бути.

"Наступний саміт НАТО пройде у квітні 2024 року у Вашингтоні, а вже в листопаді у США відбудуться вибори президента. І якщо ним стане Трамп, ніякого вступу України в НАТО не буде. Тому реальне вікно можливостей для нас — лише 15 місяців. За цей час маємо завершити гарячу фазу війни і вскочити в НАТО", — підсумував Романенко.

11-12 липня у латвійській столиці Вільнюс стартує важливий для України саміт НАТО. Офіційний Київ наполягає та очікує почути політичне запрошення України до НАТО, яке має реалізуватися вже після закінчення війни з Росією.   

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