Гарантії безпеки для України: Чалий назвав важливу країну

Український дипломат та експосол України в США Валерій Чалий. Фото: Олег Переверзєв

Якщо Україні не вдасться приєднатися до НАТО, слід шукати рішень на двосторонній основі із найсильнішими країнами світу. Зокрема, підписати угоду про спільну оборону зі США, адже це ядерна держава із військовим потенціалом.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав український дипломат та експосол України в США Валерій Чалий.

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"Якщо не виходить із НАТО (мається на увазі поки що), то багато питань закрила б угода про спільну оборону зі США. Адже це ядерна держава із військовим потенціалом. Цього дуже складно досягти. Якщо не виходить зі США, тоді пробувати заключати такий договір із Великою Британією", — радить Чалий.

Війська НАТО. Фото: U.S. Army

Також дипломат розшифрував, якими є справжні гарантії безпеки для України, про які говорять останнім часом.

"Це коли певна країна підписує договір і каже: "У разі нападу на тебе ми входимо у війну". Оце і є гарантія безпеки. Все інше в стилі "збільшимо кількість зброї, дамо більше фінансів, розвідданих, будемо інвестувати у ВПК" — це поглиблення військово-технічного співробітництва. Це теж потрібно, але це не гарантії", — уточнив Чалий.

Він також додав, що наразі, на жаль, Україна не має жодного союзника у світі, який би воював у війні проти Росії на боці нашої армії.

Нагадаємо, 11-12 липня у латвійській столиці Вільнюс стартує важливий для України саміт НАТО. Офіційний Київ наполягає та очікує почути політичне запрошення України до НАТО, яке має реалізуватися вже після закінчення війни з Росією.