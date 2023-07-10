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Три пункта, которые Альянс предложит Украине на саммите в Вильнюсе: мнение эксперта по НАТО

10 июля 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Саммит НАТО в Вильнюсе: что получит Украина
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит максимум из того, что возможно, но гораздо меньше, чем думают на Банковой. В той или иной стилистике будет изложен концептуальный тезис, что Украина вступит в НАТО после завершения горячей фазы войны, без Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Кроме этого Украине предоставят гарантии безопасности, то есть весь спектр вооружения на долгосрочную перспективу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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По его мнению, Украина вступит в НАТО после завершения горячей фазы войны. То есть прекращения реальных боевых действий в силу подписанного определенного мирного договора. А вот как эта фаза войны завершится — для НАТО неважно: в границах 1991 года или 2022-го, или просто завершится так, как завершится.

"НАТО не будет исходить из территориальной целостности Украины. Для них принципиально завершение горячей фазы войны, а вот для украинской власти — выход на границы 1991 года", — сказал эксперт.

Украина в НАТО Юрий Романюк
Юрий Романюк. Фото: FB/Юрий Романюк

При этом, по его словам, Украина будет вступать в НАТО уже без выполнения ПДЧ. До 24 февраля 2022 года этот пункт был обязательным к выполнению. Однако теперь, после 16 месяцев войны с Россией, стал не просто неакутальнным, но даже неприемлемым.

"Мы воюем против России самостоятельно, а не с НАТО, который, по сути, был для этого создан. При этом отмена ПДЧ не отменяет выполнения домашнего задания Украиной. Это уменьшение масштабов коррупции, в том числе в силовых органах, в армии и во власти", — заверил Романенко.

ВСУ
Бойцы ВСУ при выполнении боевых задач. Фото: Генштаб

Что касается гарантий безопасности, то Украина получит их в определенной форме, считает Романенко. Они будут означать продолжение обеспечения необходимым оружием и вооружением на долгосрочную перспективу. Как именно эти гарантии безопасности будут предоставлены, пока неизвестно. Но их точно не следует воспринимать как замену вступления Украины в НАТО.

В общем, по всем возможным сценариям, у Украины есть всего 15 месяцев на то, чтобы и закончить войну, и вступить в НАТО. Другого окна возможностей может и не быть.

"Следующий саммит НАТО пройдет в апреле 2024 года в Вашингтоне, а уже в ноябре в США состоятся выборы президента. И если им станет Трамп, никакого вступления Украины в НАТО не будет. Поэтому реальное окно возможностей для нас — всего 15 месяцев. За это время мы должны завершить горячую фазу войны и вскочить в НАТО", — подытожил Романенко.

Напомним, 11-12 июля в латвийской столице Вильнюс стартует важный для Украины саммит НАТО. Официальный Киев настаивает и ожидает услышать политическое приглашение Украины в НАТО, которое должно реализоваться уже после окончания войны с Россией.

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