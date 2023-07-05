Саміт НАТО у Вільнюсі: що отримає Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський на зустрічі у Києві. Фото: Reuters

За тиждень у латвійській столиці Вільнюс стартує важливий для України саміт НАТО. Офіційний Київ наполягає та очікує почути політичне запрошення України до НАТО, яке має реалізуватися вже після закінчення війни з Росією.

Проте Захід досі зволікає із відповіддю і досі невідомо, що ж саме він запропонує Україні, яка надійно захищає його східні фланги від російських агресорів.

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Україна націлена отримати запрошення до НАТО

Саміт НАТО відбудеться вже наступного тижня — 11-12 липня, у столиці Литви Вільнюс. І хоч до його проведення залишився лише один тиждень, достеменно досі невідомо, що саме Україна зможе там отримати.

План максимум від української влади окреслений трьома пунктами:

Україна має стати членом НАТО за швидкою процедурою, за прикладом Швеції та Фінляндії. При цьому Альянс повинен визнати: подальше членство має відбуватися без проміжних етапів, наприклад того ж ПДЧ.

Київ очікує на політичне запрошення України до НАТО на саміті у Вільнюсі, а вже на саміті НАТО у квітні наступного року у Вашингтоні очікує остаточного схвалення.

До прийняття України до складу НАТО, члени Альянсу надають Києву реальні гарантії безпеки для захисту від російського агресора. Однак ці гарантії ні в якому разі не є заміною нашому повноцінному членству.

11-12 липня у Вільнюсі пройде саміт НАТО. Фото: НАТО

Наразі Україна отримала 21 "так" із 30 необхідних голосів членів НАТО. Змінилася навіть багаторічна позиція "проти" з боку Франції. Як стало відомо Le Monde, наразі офіційний Париж націлений відстоювати перспективу вступу України до НАТО, щоб вплинути на війну і спробувати посадити Москву та Київ за стіл переговорів.

Як стало відомо Новини.LIVE із дипломатичних джерел, найбільші складнощі у перемовинах із Німеччиною та найпотужнішим українським партнером України — США.

Не під запис українські політики зізнаються, що наразі відповідь залежить від американського президента Джона Байдена. Про це ж саме сказав і президент Зеленський в інтервʼю у своєму нещодавньому інтерв'ю CNN. Він вкотре нагадав, що саме Байден є "особою, яка ухвалює рішення" про те, чи буде Україна в НАТО чи ні.

Володимир Зеленський та Джон Байден на зустрічі G-7 у Японії. Фото: Reuters

"Запрошення зараз стало б величезним стимулом для українських солдатів. Я розумію неможливість взяти Україну в НАТО, поки триває війна. Але цей сигнал дійсно дуже важливий, він залежить від рішення Байдена", — сказав президент.

Досі невідомо, якою ж буде відповідь Байдена. Однак його плани особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі наштовхують на дуже обережний оптимізм.

"Американців страшенно непокоїть українська корупція, в тому числі і в армії. Вони в курсі всього, що у нас відбувається. Якщо не позбудемось цих ідіотських розкрадань мілких рівнів — нам нічого не світить. Але нікому досі невідома відповідь Байдена, що ж саме він скаже у Вільнюсі", — на умовах анонімності Новини.LIVE сказав один із українських політиків.

Що про членство України в НАТО каже Шольц

Щодо позиції Німеччини, то на думку канцлера Олафа Шольца, членство України в Північноатлантичному Альянсі можливе після завершення війни, яку розв'язала Росія:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters/Annegret Hilse

"Говорити про вступ України до НАТО можна лише після припинення всіх територіальних суперечок. Це обов'язкова умова", — сказав він у неділю, 2 липня, під час традиційного інтерв'ю телеканалу ARD.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилку ексканцлерки Ангели Меркель у Бухаресті в 2008 році. Тоді вона разом із Францією фактично заблокувала вступ України до НАТО. Навіть попри тиск тодішнього американського президента Джорджа Буша.

Зеленський не поїде на саміт у Вільнюс?

Досі невідомо, чи поїде на саміт у Вільнюс президент Зеленський. Спершу в ОПУ говорили, якщо "Альянсу забракне мужності запросити Україну до блоку, президенту там робити нічого". Про це 29 червня в коментарі Reuters заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

При цьому він послався на попередні інтервʼю Зеленського. Зокрема, 3 червня президент сказав WJS, що "не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу".

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Але вже буквально днями речник Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що загалом майбутні поїздки президента зазвичай не коментують та не анонсують заздалегідь з міркувань безпеки.

А от рішення про візит президента на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалене, все буде залежати від ситуації на полі бою.

Виходячи з цього, про присутність президента у Вільнюсі ми дізнаємось лише після того, як він туди дістанеться. Власне, як це буває з усіма закордонними та навіть внутрішніми поїздками глави держави.

Що ж НАТО запропонує Україні? Два варіанти

У середу, 5 липня, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення саміту НАТО у Вільнюсі "не розчарує українців". За його словами, у нього є відчуття, що Альянс знайде ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж він звик озвучувати. Окрім того, країни НАТО їдуть на саміт із додатковими пакетами допомоги Україні.

При цьому Науседа зауважив, що про "максимум", на який очікує українська сторона, наразі не йдеться.

Також, судячи із заяв головних європейських країн, на саміті НАТО або ж перед його початком кілька провідних країн НАТО можуть підписати з Україною гарантії безпеки.

За даними німецького видання FAZ, це багатостороння система гарантій на перехідний період до вступу України в НАТО після закінчення війни. Відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією і США, начебто, вже майже готова. При цьому кожна країна-учасниця укладатиме з Києвом окрему угоду.

Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання. Все це має дозволити Києву захистити себе без прямого втручання країн-гарантів.

Отже, рівно за тиждень чи не головна інтрига року буде розкрита — або Україна та Захід разом реально знищують воєнні амбіції очільника РФ Володимира Путіна, або ж Україна робитиме це самотужки аж до реальної смерті агресивного режиму.