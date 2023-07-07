Столтенберг підтвердив: Зеленський приєднається до саміту НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту НАТО у Вільнюсі. Це підтвердив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Про це повідомив генсек у прес-конференції.

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"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових питань", — сказав генсек Альянсу.

І додав, що країни-союзники на саміті зроблять деякі "важливі кроки, щоб протистояти двом основним проблемам Альянсу — Росії та тероризму".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Відомо, що саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше в ОП назвали умову, за якої Зеленський поїде на саміт. Там заявили, що глава держави не приєднається до зустрічі, якщо на ній Україну не запросять до Альянсу. Зокрема, йдеться лише про перший етап вступу.

Додамо, що міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.