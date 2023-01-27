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Тищенко прокоментував скандал з поїздкою у Таїланд та розповів про подальші плани

27 січня 2023 00:12
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Тищенко прокоментував скандал з поїздкою у Таїланд
Миколу Тищенка сьогодні виключили з партії "Слуга народу"
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що наразі не повернеться додому, адже має справи у Таїланді. До того ж про його робочу поїздку знає вище керівництво. 

Про це Микола Тищенко написав у Facebook.

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Заява Тищенка

Нардеп зауважив, що у грудні на нараді народним депутатам "Слуги народу" було поставлено задачу: розвинути дружні взаємовідносини в напрямку Азії та Африки. Наприклад, у В’єтнамі української делегації не було з 2014 року.

"Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази", – розповів нардеп.

Тищенко додав, що своє місцезнаходження не приховує, а всі його зустрічі офіційні та задокументовані. Також він нагадав, що є співголовою групи дружби із В’єтнамом.

Спершу депутат відвідав Хошимін. Проте з метою безпеки розкаже про результати відрядження по приїзду у доповіді.

"Друга зупинка. Королівство Тайланд. Так, дійсно, сьогодні я другий день перебуваю у цій країні разом зі спеціалістами по регіону. Результат: проведено зустріч з представниками королівської родини та досягнуто важливого дипломатичного погодження для підтримки України", — наголосив Тищенко.

Далі у його планах повернутися до В‘єтнаму, де також будуть проведені робочі зустрічі у межах групи дружби з в’єтнамськими колегами-парламентарями.

Нардеп підкреслив, що за наказом вищого керівництва Азіатський напрямок наразі є одним з пріоритетних.

"У політику я прийшов завдяки президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав. І надалі продовжу, незважаючи на жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандуючим задачі. І не відступлю, адже його вектор повністю відповідає моєму прагненню побудувати гідну країну та єдину націю", — зазначив Тищенко.

Він додав, що наразі його відрядження продовжиться, як і планувалось. За словами Тищенка, він діє виключно в інтересах України. Крім того, депутат пообіцяв повернутися з позитивним результатом для країни.

Скандальна "зустріч з виборцями" у Таїланді

Народний депутат "Слуги Народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою. Зустріч запланована на п'ятницю, 27 січня, у готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоку. 

У Посольстві України в Таїланді повідомили, що Тищенко проведе зустріч, на якій хоче обговорити "питання покращення взаємодії з представниками української громади у Королівстві Таїланд". 

У відповідь на анонс зустрічі у мережі піднялася хвиля критики на адресу Тищенка, який під час повномасштабної війни дозволяє собі поїздки до Таїланду. 

Виключення Тищенка зі "Слуги народу"

Народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції, а також виключили зі складу партії. Таке рішення було ухвалене на тлі поїздки нардепа до Таїланду. 

Очільник парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що "не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни". Тому у "Слузі народу" вирішили ухвалити кадрові рішення щодо нардепа Миколи Тищенка. 

Через деякий час очільниця політсили Олена Шуляк заявила, що ухвалила рішення про виключення Тищенка з партії

Реакція Зеленського

Українським чиновникам можна виїжджати за кордон лише через відрядження. Це, зокрема, стосується й народних депутатів. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що змушений повторити нові правила виїзду за кордон "для тих, хто погано почув".

"Будь-який виїзд за кордон державних чиновників, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон має бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що не відправляв Миколу Тищенка у відрядження до Таїланду. Він такого розпорядження не підписував.

Як відомо, 23 січня Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану вирішила випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це також стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо. 

 

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