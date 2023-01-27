Тищенко прокомментировал скандал с поездкой в Таиланд

Николая Тищенко сегодня исключили из партии "Слуга народа"

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что пока не вернется домой, ведь имеет дела в Таиланде. К тому же о его рабочей поездке знает высшее руководство.

Об этом Николай Тищенко написал в Facebook.

Заявление Тищенко

Нардеп отметил, что в декабре на совещании народным депутатам "Слуги народа" была поставлена задача: развить дружеские отношения в направлении Азии и Африки. К примеру, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года.

"Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Продолжается война и мы только выполняем приказы", — рассказал нардеп.

Тищенко добавил, что свое местонахождение не скрывает, а все его встречи официальны и задокументированы. Также он напомнил, что сопредседатель группы дружбы с Вьетнамом.

Сначала депутат посетил Хошимин. Однако в целях безопасности расскажет о результатах командировки по приезду в докладе.

"Вторая остановка. Королевство Тайланд. Да, действительно, сегодня я второй день нахожусь в этой стране вместе со специалистами по региону. Результат: проведена встреча с представителями королевской семьи и достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины", — подчеркнул Тищенко.

Далее в его планах возвратиться во Вьетнам, где также будут проведены рабочие встречи в рамках группы дружбы с вьетнамскими коллегами-парламентариями.

Нардеп подчеркнул, что по приказу высшего руководства Азиатское направление является одним из приоритетных.

"В политику я пришел благодаря президенту и избирателям, все свои обещания перед которыми я выполнил. И дальше продолжу, несмотря ни на какие грязные технологии, четко выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи. И не отступлю, ведь его вектор полностью отвечает моему стремлению построить достойную страну и единую нацию", — отметил Тищенко.

Он добавил, что пока его командировка продолжится, как и планировалось. По словам Тищенко, он действует исключительно в интересах Украины. Кроме того, депутат пообещал возвратиться с положительным результатом для страны.

Скандальная "встреча с избирателями" в Таиланде

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с представителями украинской общины. Встреча запланирована на пятницу, 27 января, в отеле "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке.

В Посольстве Украины в Таиланде сообщили, что Тищенко проведет встречу, на которой хочет обсудить "вопрос улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

В ответ на анонс встречи в сети поднялась волна критики в адрес Тищенко, во время полномасштабной войны позволяющего себе поездки в Таиланд.

Исключение Тищенко из "Слуги народа"

Народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции, а также исключили из состава партии. Такое решение было принято на фоне поездки нардепа в Таиланд.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что "не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны". Поэтому в "Слуге народа" решили принять кадровые решения по нардепу Николаю Тищенко.

Через некоторое время глава политсилы Елена Шуляк заявила, что приняла решение об исключении Тищенко из партии.

Реакция Зеленского

Украинским чиновникам можно выезжать за границу только через командировки. Это, в частности, касается и народных депутатов. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что вынужден повторить новые правила выезда за границу "для тех, кто плохо услышал".

"Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели". Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", — отметил глава государства.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Николая Тищенко в командировку в Таиланд. Он такого распоряжения не подписывал.

Как известно, 23 января Совет национальной безопасности и обороны во время военного положения решил выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен. Это также касается народных депутатов, судей, прокуроров, председателей ОГА и т.д.