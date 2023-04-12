Тайвань обурився китайським заявам Макрона і нагадав тому про офіційний девіз Франції

Спікер парламенту Тайваню Ю Сікунь, який і розкритикував позицію Еммануеля Макрона / Фото: Reuters, Carlos Garcia Rawlins

Президенту Франції Еммануелю Макрону нагадали про державний девіз його країни. Таким чином, спікер парламенту Тайваню дорікнув Макрону за його заяви, зроблені у Китаї.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Здивування Тайваню

Спікер парламенту Китайської Республіки (Тайваню) Ю Сікунь розкритикував заяви, зроблені президентом Франції Еммануелем Макроном під час візиту до Китаю.

"Дії президента Макрона, представника провідної міжнародної демократії, викликають у мене здивування", — наголосив Ю Сікунь.

Нагадування для Макрона

Ю Сікунь дорікнув французькому президенту його ж символікою.

"Невже "Liberté, égalité, fraternité" уже вийшли з моди?" — зазначив спікер тайванського парламенту, посилаючись на офіційний французький девіз "Свобода, рівність, братерство".

Ю Сікуня здивувало, як Макрон може ігнорувати те, що є частиною Конституції країни.

“Чи передові демократичні країни можуть ігнорувати життя та смерть людей в інших країнах?" — задав питання тайванський політик.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна із закликом допомогти покласти край війні в Україні, зробивши компроміс із близьким союзником росією.

Також ми писали, Макрон заявив, що Європа за останній час стала більш залежною від США. Особливо в сфері озброєнь та енергоносіїв. Наразі Європа планує зосередитись на розвитку європейської оборонної промисловості.

Додамо, що у Німеччині та Чехії розкритикували заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваню. Також політики обурились словами президента про залежність Європи від США.