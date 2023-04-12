Тайвань возмутился китайскими заявлениями Макрона и напомнил об официальном девизе Франции

Спикер парламента Тайваня Ю Сикунь, раскритиковавший позицию Эмануэля Макрона / Фото: Reuters, Carlos Garcia Rawlins

Президенту Франции Эмануэлю Макрону напомнили о государственном девизе его страны. Таким образом, спикер парламента Тайваня упрекнул Макрона в его заявлениях, сделанных в Китае.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Удивление Тайваня

Спикер парламента Китайской Республики (Тайваня) Ю Сикунь подверг критике заявления, сделанные президентом Франции Эмануэлем Макроном во время визита в Китай.

"Действия президента Макрона, представителя ведущей международной демократии, вызывают у меня удивление", — подчеркнул Ю Сикунь.

Напоминание для Макрона

Ю Сикунь упрекнул французский президент в его же символике.

"Неужели "Liberté, égalité, fraternité" уже вышли из моды?" — отметил спикер тайваньского парламента, ссылаясь на официальный французский девиз "Свобода, равенство, братство".

Ю Сикуня удивило, как Макрон может игнорировать, что является частью Конституции страны.

"Может ли передовые демократические страны игнорировать жизнь и смерть людей в других странах?" — задал вопрос тайваньский политик.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Китая Си Цзиньпину с призывом положить конец войне в Украине, сделав компромисс с близким союзником россией.

Также мы писали, что Макрон заявил, что Европа за последнее время стала более зависимой от США. Особенно в сфере вооружений и энергоносителей. В настоящее время Европа планирует сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

Добавим, что в Германии и Чехии подвергли критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно Тайваня. Также политики возмутились словами президента о зависимости Европы от США.