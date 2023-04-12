Тайвань возмутился китайскими заявлениями Макрона и напомнил об официальном девизе Франции
Президенту Франции Эмануэлю Макрону напомнили о государственном девизе его страны. Таким образом, спикер парламента Тайваня упрекнул Макрона в его заявлениях, сделанных в Китае.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Удивление Тайваня
Спикер парламента Китайской Республики (Тайваня) Ю Сикунь подверг критике заявления, сделанные президентом Франции Эмануэлем Макроном во время визита в Китай.
"Действия президента Макрона, представителя ведущей международной демократии, вызывают у меня удивление", — подчеркнул Ю Сикунь.
Напоминание для Макрона
Ю Сикунь упрекнул французский президент в его же символике.
"Неужели "Liberté, égalité, fraternité" уже вышли из моды?" — отметил спикер тайваньского парламента, ссылаясь на официальный французский девиз "Свобода, равенство, братство".
Ю Сикуня удивило, как Макрон может игнорировать, что является частью Конституции страны.
"Может ли передовые демократические страны игнорировать жизнь и смерть людей в других странах?" — задал вопрос тайваньский политик.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Китая Си Цзиньпину с призывом положить конец войне в Украине, сделав компромисс с близким союзником россией.
Также мы писали, что Макрон заявил, что Европа за последнее время стала более зависимой от США. Особенно в сфере вооружений и энергоносителей. В настоящее время Европа планирует сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.
Добавим, что в Германии и Чехии подвергли критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно Тайваня. Также политики возмутились словами президента о зависимости Европы от США.