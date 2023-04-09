Макрон заявив, що Європа стала більш залежною від США у сфері озброєнь та енергоносіїв
Європа за останній час стала більш залежною від США. Особливо в сфері озброєнь та енергоносіїв. Наразі Європа планує зосередитись на розвитку європейської оборонної промисловості.
Про це заявив на інтерв'ю Еммануель Макрон.
Розвиток європейської оборонної промисловості
"Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню", — заявив Макрон.
Макрон підкреслив свою улюблену теорію "стратегічної автономії" для Європи, ймовірно, на чолі з Францією, щоб стати "третьою наддержавою".
Він додав, що "великий ризик", з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона "потрапляє в кризи, які не є нашими, що заважає їй розбудовувати свою стратегічну автономію".
Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію стратегічної автономії Макрона, і китайські чиновники постійно посилаються на неї у відносинах з європейськими країнами. Партійні лідери і теоретики в Пекіні переконані, що Захід занепадає, а Китай піднімається, і що послаблення трансатлантичних відносин допоможе прискорити цю тенденцію.
"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти — чи в наших інтересах прискорювати кризу на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного. Але якщо напруженість між двома наддержавами загостриться, то у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", — сказав Макрон.
Макрон стверджує, що Європа збільшила свою залежність від США у сфері озброєнь та енергоносіїв і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.
Він також запропонував Європі зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара".
Нагадаємо, що Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зараз у контексті конфлікту між росією та Україною "погода військова", і переговори не можуть бути успішними в даній ситуації.