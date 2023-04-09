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Макрон заявив, що Європа стала більш залежною від США у сфері озброєнь та енергоносіїв

9 квітня 2023 21:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Еммануель Макрон. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Європа за останній час стала більш залежною від США. Особливо в сфері озброєнь та енергоносіїв. Наразі Європа планує зосередитись на розвитку європейської оборонної промисловості.

Про це заявив на інтерв'ю Еммануель Макрон.

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"Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню", — заявив Макрон.

Макрон підкреслив свою улюблену теорію "стратегічної автономії" для Європи, ймовірно, на чолі з Францією, щоб стати "третьою наддержавою".

Він додав, що "великий ризик", з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона "потрапляє в кризи, які не є нашими, що заважає їй розбудовувати свою стратегічну автономію".

Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію стратегічної автономії Макрона, і китайські чиновники постійно посилаються на неї у відносинах з європейськими країнами. Партійні лідери і теоретики в Пекіні переконані, що Захід занепадає, а Китай піднімається, і що послаблення трансатлантичних відносин допоможе прискорити цю тенденцію.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти — чи в наших інтересах прискорювати кризу на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного. Але якщо напруженість між двома наддержавами загостриться, то у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", — сказав Макрон.

Макрон стверджує, що Європа збільшила свою залежність від США у сфері озброєнь та енергоносіїв і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

Він також запропонував Європі зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара".

Нагадаємо, що Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зараз у контексті конфлікту між росією та Україною "погода військова", і переговори не можуть бути успішними в даній ситуації.

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