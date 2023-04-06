​​​​​​​Макрон зустрівся із Сі Цзіньпіном: що обговорюватимуть лідери Франції і Китаю

Емануель Макрон і Сі Цзіньпін

Президент Франції Емануель Макрон прибув до Китаю, де зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Очільники двох країн обговорюватимуть проблеми клімату, біорізноманіття, а також продовольчу безпеку світу.

Про це лідер Франції повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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Важлива роль Китаю

"Я переконаний, що Китай відіграє важливу роль у розбудові миру", — наголосив президент Франції після свого прибуття до Пекіна.

Він зазначив, що саме цю роль і буде обговорювати із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про що ще говоритимуть Макрон і Сі

Крім того, за словами Макрона, сторони обговорять питання бізнесу, клімату та біорізноманіття.

Також лідери Франції та Китаю торкнуться теми глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що 1 квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Вони скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

А перед самим візитом до Китаю Макрон мав зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка теж полетіла до Пекіна на переговори із китайським керівником.

Фото: Reuters