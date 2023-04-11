Політики Німеччини та Чехії різко відреагували на заяви Макрона щодо Тайваню

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Ng Han Guan/Pool via REUTERS

У Німеччині та Чехії розкритикували заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваню. Також політики обурились словами президента про залежність Європи від США.

Про це повідомляє Euractiv.

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Після повернення з Китаю Макрон заявив, що Європі не потрібно ставати частиною конфлікту навколо Тайваню. Слова лідера Франції обурили США, Німеччину та Чехію.

У Берліні прокоментував заяву Макрона депутат від Соціал-демократичної партії Метін Хакверді.

"Макрон знову це робить. У Пекіні без дозволу з боку ЄС розмовляти про це. Тоді він обов’язково сам організує гарантії безпеки для України", — висловився депутат.

Макрона також розкритикував колишній німецький міністр, представник Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген. За його словами, французька політика веде до "геополітичного глухого кута" для Європи.

"Майже іронічно, що Макрон, який робить для України навіть менше, ніж Шольц, відштовхує Сполучені Штати своїми заявами щодо Китаю", — сказав Реттген.

Однак у Християнсько-демократичному союзі побоюються, що такі заяви можуть погіршити відносини США та Європи.

"Якби американці думали так само з 24 лютого 2022 року, України б уже не існувало, а путін, ймовірно, уже стояв би під Парижем", — заявив депутат від ХДС Тільман Кубан.

У Чехії заяви президент Франції розкритикували ще більше. Прага вважає Тайвань своїм близьким політичним і економічним союзником.

"Макрон у Китаї підірвав ключовий альянс між Європою та США", — наголосила сенаторка Мирослава Немцова з правлячої Громадянської демократичної партії.

Ще один сенатор Давив Смоляк сказав, що Європа повинна посилювати автономію, але у першу чергу йдеться про позбавлення залежності від росії та Китаю.

"У будь-якому випадку запевнення азійського гіганта в тому, що Тайвань не наша справа, не зменшує ризик військового конфлікту. Навпаки", — наголосив Смоляк.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна із закликом допомогти покласти край війні в Україні, зробивши компроміс із близьким союзником росією.

Також ми писали, Макрон заявив, що Європа за останній час стала більш залежною від США. Особливо в сфері озброєнь та енергоносіїв. Наразі Європа планує зосередитись на розвитку європейської оборонної промисловості.