Свобода повинна перемогти: Сунак про підтримку України

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак виступає на конференції шотландських консерваторів у Глазго. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російсько-українська війна переходить у критичну фазу. Він наголосив, що "свобода повинна перемогти".

Про це повідомляє Sky News.

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Заява прем'єра Британії

Зазначається, що Сунак привітав введені Великою Британією додаткові санкції проти Росії. Він також підкреслив, що президент РФ Володимир Путін повинен знати про підтримку Заходу України. Так, за словами прем'єра, "свобода повинна перемогти".

Сунак також наголосив, що Велика Британіє підтримує Україну у війні проти Росії.

"Образ лідерів Великої сімки, що стоять пліч-о-пліч із президентом Зеленським у Хіросімі, став потужним сигналом для всього світу: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", — підкреслив Сунак.

Підтримка Ріші Сунака України

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розповів, що цього літа розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він також наголосив на підтримці України його країною.

Також ми повідомляли, що Ріші Сунак порівняв Володимира Зеленського і Україну, яка бореться із російським агресором, із Вінстоном Черчиллем і Великою Британією часів Другої світової війни. Сунак пообіцяв додаткову допомогу Україні.

Додамо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО та нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Ця зброя буде доставлена найближчими місяцями.