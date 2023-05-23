Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Свобода должна победить: Сунак о поддержке Украины arrow

Свобода должна победить: Сунак о поддержке Украины

23 мая 2023 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Свобода должна победить: Сунак о поддержке Украины
Британский премьер-министр Риши Сунак выступает на конференции шотландских консерваторов в Глазго. Фото: REUTERS/Russell Cheyne
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что российско-украинская война переходит в критическую фазу. Он подчеркнул, что "свобода должна победить".

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Заявление премьера Великобритании

Отмечается, что Сунак приветствовал введенные Великобританией дополнительные санкции против России. Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен знать о поддержке Запада Украины. Так, по словам премьера, "свобода должна победить".

Сунак также подчеркнул, что Великобритания поддерживает Украину в войне против России.

"Образ лидеров Большой семерки, стоящих бок о бок с президентом Зеленским в Хиросиме, стал мощным сигналом для всего мира: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул Сунак.

Поддержка Риши Сунака Украины

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что этим летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он также отметил поддержку Украины его страной.

Также мы сообщали, что Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунак пообещал дополнительную помощь Украине.

Добавим, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Это оружие будет доставлено в ближайшие месяцы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас