Свобода должна победить: Сунак о поддержке Украины

Британский премьер-министр Риши Сунак выступает на конференции шотландских консерваторов в Глазго. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что российско-украинская война переходит в критическую фазу. Он подчеркнул, что "свобода должна победить".

Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что Сунак приветствовал введенные Великобританией дополнительные санкции против России. Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен знать о поддержке Запада Украины. Так, по словам премьера, "свобода должна победить".

Сунак также подчеркнул, что Великобритания поддерживает Украину в войне против России.

"Образ лидеров Большой семерки, стоящих бок о бок с президентом Зеленским в Хиросиме, стал мощным сигналом для всего мира: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул Сунак.

Поддержка Риши Сунака Украины

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что этим летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он также отметил поддержку Украины его страной.

Также мы сообщали, что Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунак пообещал дополнительную помощь Украине.

Добавим, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Это оружие будет доставлено в ближайшие месяцы.