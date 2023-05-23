Свобода должна победить: Сунак о поддержке Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что российско-украинская война переходит в критическую фазу. Он подчеркнул, что "свобода должна победить".
Об этом сообщает Sky News.
Заявление премьера Великобритании
Отмечается, что Сунак приветствовал введенные Великобританией дополнительные санкции против России. Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен знать о поддержке Запада Украины. Так, по словам премьера, "свобода должна победить".
Сунак также подчеркнул, что Великобритания поддерживает Украину в войне против России.
"Образ лидеров Большой семерки, стоящих бок о бок с президентом Зеленским в Хиросиме, стал мощным сигналом для всего мира: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул Сунак.
Поддержка Риши Сунака Украины
Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что этим летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он также отметил поддержку Украины его страной.
Также мы сообщали, что Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунак пообещал дополнительную помощь Украине.
Добавим, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Это оружие будет доставлено в ближайшие месяцы.