Велика Британія надасть Україні ударні дрони далекого радіусу

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Планується, що 15 травня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Великобританією сотень ракет для ППО та нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Ця зброя буде доставлена найближчими місяцями.

Про це пише The Telegraph.

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У повідомленні йдеться, що новий пакет допомоги від Британії, який буде оголошений всього через кілька днів після того, як Велика Британія оголосила про передачу крилатих ракет Storm Shadow, буде включати сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км і ракети для ППО.



За даними місцевих ЗМІ, вся ця зброя "буде доставлена в найближчі місяці, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває".



Крім того, Сунак обговорить із президентом України Володимиром Зеленським, яка додаткова підтримка буде потрібна Україні найближчими місяцями в контексті підготовки ЗСУ до періоду інтенсивних військових дій.

За повідомленням Reuters минулого тижня Великобританія стала першою країною, яка розпочала постачання Україні крилатих ракет великої дальності. Ці ракети дозволять українським силам завдавати ударів по російським військам та складам постачання глибоко в тилу.

Представники офісу Сунака заявили, що британський лідер підтвердить постачання значної кількості зенітних ракетних систем (ППО) та інших безпілотних авіаційних систем, включаючи понад сотню нових ударних безпілотників із великою дальністю польоту, радіус дії яких перевищує 200 кілометрів.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії готується передати Україні ракети, здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Зокрема, Великобританія готується відправити в Україну крилаті ракети Storm Shadow, які можуть сягати територій, контрольованих Росією.