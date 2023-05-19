Ріші Сунак на саміті G7 звернувся до Путіна
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну й надалі.
Про це повідомляє SkyNews.
"Пряме" повідомлення Путіну
Сунак наголосив, що світові лідери не планують відступати в питанні щодо підтримки України.
"Росія повинна знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не лише тут і зараз, надаючи їй ресурси, необхідні для захисту, але й у довгостроковій перспективі", — зазначив Сунак.
Він також сказав "пряме" повідомлення російському диктатору:
"Ми нікуди не підемо".
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з спроможністю фінансувати та вести війну проти України.
Також ми писали, що сьогодні стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.
Додамо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що увійде в новий пакет санкцій США проти Росії. Він також детальніше розповів про обмеження Британії проти РФ.