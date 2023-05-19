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Ріші Сунак на саміті G7 звернувся до Путіна

19 травня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ріші Сунак на саміті G7 звернувся до Путіна
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: Daniel Leal/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну й надалі.

Про це повідомляє SkyNews.

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Сунак наголосив, що світові лідери не планують відступати в питанні щодо підтримки України.

"Росія повинна знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не лише тут і зараз, надаючи їй ресурси, необхідні для захисту, але й у довгостроковій перспективі", — зазначив Сунак.

Він також сказав "пряме" повідомлення російському диктатору: 

"Ми нікуди не підемо".

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з спроможністю фінансувати та вести війну проти України.

Також ми писали, що сьогодні стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Додамо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що увійде в новий пакет санкцій США проти Росії. Він також детальніше розповів про обмеження Британії проти РФ. 

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