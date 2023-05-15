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Сунак порівняв Зеленського із легендарним британським прем'єром Черчиллем

15 травня 2023 14:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сунак порівняв Зеленського із легендарним британським прем'єром Черчиллем
Ріші Сунак і Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Carl Court/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ріші Сунак порівняв Володимира Зеленського і Україну, яка бореться із російським агресором, із Вінстоном Черчиллем і Великою Британією часів Другої світової війни. Сунак пообіцяв додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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У кімнаті легендарного прем’єра

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів переговори із Президентом України Володимиром Зеленським у заміській резиденції голів британських урядів Чекерс.

Зустріч двох лідерів європейських держав відбулася у тій самій кімнаті, в якій один із попередників Сунака, Вінстон Черчилль, під час Другої світової війни виголошував свої ключові промови.

Зеленський як Черчилль

Ріші Сунак порівняв президента воюючої України Володимира Зеленського із Черчиллем часів війни.

"Так само сьогодні ваше лідерство, хоробрість і стійкість вашої країни надихають усіх нас. Я з нетерпінням чекаю, коли ми обговоримо, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати вас і вашу країну", наголосив прем’єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії.

Додамо, що перед тим у Парижі Володимир Зеленський на зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном обговорив надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.

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