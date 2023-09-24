Сварка між Україною та Польщею розізлила чиновників по всій Європі, — CNN

Президент Польщі Анджей Дуда та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Цього тижня європейська підтримка України зіткнулася з несподіваним поворотом, коли Польща заявила, що припинить постачання зброї Києву. Цей крок був зроблений після того, як Президент України Володимир Зеленський розкритикував Варшаву за продовження заборони на імпорт українського зерна. Через сварку між двома країнами розізлились чиновники по всій Європі.

Про це повідомляє CNN.

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До загальнонаціональних виборів у Польщі 15 жовтня, на яких правляча партія "Право і справедливість" (PiS) залишилося кілька тижнів.

"Будь-хто, хто стежить за європейською політикою, скаже вам, що сільське господарство є неймовірно важливим. Фермери є вмотивованими політичними агентами, а громадяни, як правило, піклуються про продовольчу безпеку, іноді непропорційно та ірраціонально. А для того, щоб залишитися при владі, PiS потрібні голоси сільських виборців", — пише CNN.

Видання зазначає, що польський уряд хотів би зробити гучний націоналістичний жест, який би потрапив у заголовки газет, однак ця сварка вийшла з-під контролю. На Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що тривожно бачити, як дехто в Європі грає у солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував у соціальних мережах наступного дня, заявивши:

"Ми більше не передаємо зброю Україні, тому що тепер ми озброюємо Польщу".

Ця суперечка порушила важливі питання щодо європейської єдності. Перше і найважливіше полягає в тому, що жоден чиновник в Європі серйозно не вірить у те, що відбудеться кардинальна зміна політики щодо підтримки України — особливо з боку Польщі.

"Це все передвиборча балаканина... фермери — це електорат PiS. Польща продовжуватиме надавати зброю Україні. До тих пір, поки це буде потрібно. Я не маю в цьому жодних сумнівів", — каже посадовець НАТО.

За його словами, поляки життєво зацікавлені в тому, щоб Україна виграла цю війну, оскільки в іншому випадку вони опиняться безпосередньо перед своїм заклятим ворогом — Росією.

"Україна вже запропонувала Польщі рішення щодо зерна. Ось чому вони так розлючені на Польщу. Так само, як і 24 країни-члени ЄС, яких Польща залякувала протягом 18 місяців за те, що вони не зробили достатньо для підтримки України", — сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Цю думку поділяють джерела видання в НАТО, в інституціях ЄС і в національних столицях Європи.

"Це потрібно розглядати в контексті майбутніх виборів, націоналістичного порядку денного нинішнього уряду і агресивної позиції щодо зернового питання, міграції і всього, що вони вважають "загрозою" національним інтересам Польщі", — сказав один з представників Комісії ЄС.

Найбільш серйозним висновком з усього цього є те, що це може означати для України в довгостроковій перспективі. Захід наразі докладає значних зусиль, щоб вписати Україну в свої інституції. Країна намагається вступити як до ЄС, так і до НАТО, що користується одностайною підтримкою.

Однак ця підтримка вже супроводжується застереженнями та умовами. Більшість країн-членів ЄС визнають, що для того, щоб прийняти Україну, необхідно буде провести суттєві реформи в тому, як працює ЄС.

Остання причина, через яку офіційні особи по всій Європі розлючені подіями цього тижня, полягає в тому, що конфлікт між Києвом та Варшавою дає можливість російському диктатору Володимиру Путіну здійснити пропагандистський переворот.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про сварку, сказав:

"Між Варшавою і Києвом існує певна напруженість. Ми прогнозуємо, що ця напруженість буде зростати".

Нагадаємо, на запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама. Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.

Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не може передати Україні нову зброю, яку вона зараз купує для польської армії на мільярди доларів. Це озброєння необхідне для зміцнення безпеки Польщі і не призначене ні для кого іншого.

Додамо, Сполучені Штати Америки вимагають від Польщі роз'яснень щодо її підтримки України. Це сталося після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.