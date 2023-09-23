США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сполучені Штати Америки вимагають від Польщі роз'яснень щодо її підтримки України. Це сталося після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Роз'яснення від Польщі

Чиновник на умовах анонімності розповів для Bloomberg, що Польща залишається відданою підтримці України, але точна позиція країни незрозуміла.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив раніше, що країна припинила постачання зброї в Україну, посилюючи суперечку зі своїм східним сусідом, що підриває життєво важливий альянс у боротьбі Києва проти агресії Росії.

Згодом обидві сторони закликали до послаблення напруженості. Публічна суперечка раптово поставила під сумнів єдність, яка визначала відносини між партнерами.

Сварка, яка розпочалася через поставки українського зерна, що стали політичною відповідальністю для Польщі, ризикувала поставити під загрозу європейську солідарність з Україною проти російського вторгнення.

"Тим не менш, американський чиновник заявив, що розбіжності між союзниками поки що не призвели до тріщин у єдності коаліції, яка підтримує Україну — зусилля, яке, за словами чиновника, ймовірно, розтягнеться на кілька років", — йдеться у матеріалі.

Один з європейських дипломатів розповів, що польські колеги в приватному порядку запевнили іноземних колег, що військова підтримка України з боку Польщі триватиме, хоча й у менших масштабах. За його словами, втрата підтримки Варшави може виявитися згубною для військових зусиль України, оскільки це ризикує підірвати єдність НАТО.

Нагадаємо, на запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама. Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.

Також ми писали, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не може передати Україні нову зброю, яку вона зараз купує для польської армії на мільярди доларів. Це озброєння необхідне для зміцнення безпеки Польщі і не призначене ні для кого іншого.