Ссора между Украиной и Польшей разозлила чиновников по всей Европе, — CNN

Президент Польши Анджей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

На этой неделе европейская поддержка Украины столкнулась с неожиданным поворотом, когда Польша заявила, что прекратит поставки оружия Киеву. Этот шаг был сделан после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Варшаву за продление запрета на импорт украинского зерна. Из-за ссоры между двумя странами разозлились чиновники по всей Европе.

Об этом сообщает CNN.

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До общенациональных выборов в Польше 15 октября, где правящая партия "Право и справедливость" (PiS) осталось несколько недель.

"Любой, кто следит за европейской политикой, скажет вам, что сельское хозяйство является невероятно важным. Фермеры являются мотивированными политическими агентами, а граждане, как правило, заботятся о продовольственной безопасности, иногда непропорционально и иррационально. А для того, чтобы остаться у власти, PiS нужны голоса сельских избирателей", — пишет CNN.

Издание отмечает, что польское правительство хотело бы сделать громкий националистический жест, попавший в заголовки газет, однако эта ссора вышла из-под контроля. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что тревожно видеть, как некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал в социальных сетях на следующий день, заявив:

"Мы больше не передаем оружие Украине, потому что теперь мы вооружаем Польшу".

Этот спор поднял важные вопросы относительно европейского единства. Первый и самый важный заключается в том, что ни один чиновник в Европе серьезно не верит в то, что произойдет кардинальное изменение политики в отношении поддержки Украины — особенно со стороны Польши.

"Это все предвыборная болтовня... фермеры — это электорат PiS. Польша будет продолжать предоставлять оружие Украине. До тех пор, пока это будет нужно. Я не имею в этом никаких сомнений", — говорит чиновник НАТО.

По его словам, поляки жизненно заинтересованы в том, чтобы Украина выиграла эту войну, поскольку в противном случае они окажутся непосредственно перед своим заклятым врагом — Россией.

"Украина уже предложила Польше решение по зерну. Вот почему они так разъярены на Польшу. Так же, как и 24 страны-члены ЕС, которых Польша запугивала в течение 18 месяцев за то, что они не сделали достаточно для поддержки Украины", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Это мнение разделяют источники издания в НАТО, институтах ЕС и национальных столицах Европы.

"Это нужно рассматривать в контексте предстоящих выборов, националистической повестки дня нынешнего правительства и агрессивной позиции в отношении зернового вопроса, миграции и всего, что они считают "угрозой" национальным интересам Польши", — сказал один из представителей Комиссии ЕС.

Наиболее серьезным выводом является то, что это может означать для Украины в долгосрочной перспективе. Запад сейчас прилагает значительные усилия, чтобы вписать Украину в свои институции. Страна пытается вступить как в ЕС, так и в НАТО, что пользуется всеобщей поддержкой.

Однако эта поддержка уже сопровождается оговорками и условиями. Большинство стран-членов ЕС признают, что для того, чтобы принять Украину, необходимо будет провести существенные реформы в том, как работает ЕС.

Последняя причина, по которой официальные лица по всей Европе разъярены событиями этой недели, заключается в том, что конфликт между Киевом и Варшавой дает возможность российскому диктатору Владимиру Путину осуществить пропагандистский переворот.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ссоре, сказал:

"Между Варшавой и Киевом существует определенная напряженность. Мы прогнозируем, что эта напряженность будет расти".

Напомним, на вопрос о том, будет ли Польша продолжать помогать Украине оружием, Моравецкий ответил, что Варшава не передает Киеву вооружение, потому что вооружается сама. Однако он отметил, что решение Польши приостановить военную помощь Украине никак не повлияет на безопасность последней.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине новое оружие, которое сейчас покупает для польской армии на миллиарды долларов. Это вооружение необходимо для укрепления безопасности Польши и не предназначено ни для кого другого.

Добавим, Соединенные Штаты Америки требуют от Польши разъяснений относительно ее поддержки Украины. Это произошло после того, как польские чиновники допустили, что Варшава может прекратить военную помощь.