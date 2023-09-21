Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Дуда пояснив слова прем'єра про "припинення" військової допомоги Україні arrow

Дуда пояснив слова прем'єра про "припинення" військової допомоги Україні

21 вересня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дуда пояснив слова прем'єра про "припинення" військової допомоги Україні
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.

Про це він заявив в інтерв'ю польському телеканалу TVN24.

Читайте також:

Дуда про заяву Моравецького

За словами польського президента, "слова прем'єра були витлумачені максимально погано".

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії", — сказав Дуда.

Дуда повідомив, що кілька місяців тому він зустрічався з Моравецьким і обговорював питання військових закупівель для польської армії.

"У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Нікому", — зауважив президент Польщі.

Нагадаємо, на запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама. Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Скільки вартує керувати міністрами: оприлюднено зарплати в Кабінеті Міністрів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз