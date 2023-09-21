Дуда пояснив слова прем'єра про "припинення" військової допомоги Україні

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.

Про це він заявив в інтерв'ю польському телеканалу TVN24.

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За словами польського президента, "слова прем'єра були витлумачені максимально погано".

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії", — сказав Дуда.

Дуда повідомив, що кілька місяців тому він зустрічався з Моравецьким і обговорював питання військових закупівель для польської армії.

"У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Нікому", — зауважив президент Польщі.

Нагадаємо, на запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама. Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.