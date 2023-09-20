Моравецький пояснив, чому Польща зараз не передає Україні зброю

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: eurnews

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, чому його країна дещо припинила військову допомогу Україні. За його словами, наразі Польща займається озброєнням своєї армії.

Про це повідомляє Polsat.

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Коментар Моравецького

На запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама.

"Якщо ви не хочете захищатися, ви повинні мати чим захищатися. Це наш принцип, тому ми збільшили закупівлі (зброї. – Ред.)", — зазначив прем'єр.

Моравецький згадав про свої візити на збройові заводи з виготовлення польської техніки, зокрема самохідних артилерійських установок Krab та бронетранспортерів Rosomaka.

"Тут ми зосереджуємося головним чином на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала однією з найсильніших армій в Європі. І це за дуже короткий час", — додав Моравецький.

Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.

"Наш хаб у Жешуві, в консультаціях зі США й НАТО, все ще грає ту роль, яку він грав, і буде її відігравати", — наголосив прем'єр Польщі.

Що передувало

Нагадаємо, що Європейська комісія ухвалила рішення зняти обмеження на ввезення агропродукції з України, але Польща та Угорщина все одно запровадять власні заборони імпорту. На публічній зустрічі в Елк глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Варшава наполягатиме на забороні, ігноруючи рекомендації ЄС.

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