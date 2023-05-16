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Сунак оголосив про видачу 10 тис. віз у Британію для сезонних робіт на фермах

16 травня 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сунак оголосив про видачу 10 тис. віз у Британію для сезонних робіт на фермах
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Russell Cheyne
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що уряд дозволив видачу 10 000 додаткових віз сезонним працівникам фермерських господарств. Вони зможуть в'їхати у країну наступного року. 

Про це повідомляє Bloomberg.

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Додаткові візи для сезонних робіт на фермах

Сьогодні, 16 травня, Сунак на саміті "Від ферми до виделки" заявив, що міністри перенесли на наступний рік програму сезонних робітників, яка дозволяє 45 000 людям в'їхати в країну для роботи на садівництві та птахівництві. За його словами, у разі необхідності буде можливість видати ще 10 000 віз.

Сунак також пообіцяв, що уряд не знижуватиме стандартів у своєму прагненні укласти торговельні угоди. Він детально зупинився на двох питаннях, які часто озвучувалися під час обговорення потенційної угоди з США.

"Отже, ніякої курятини, вимитої хлором. Ніякої гормонально обробленої яловичини. Не зараз. Ніколи", — додав Сунак.

Нагадаємо, Ріші Сунак порівняв Володимира Зеленського і Україну, яка бореться із російським агресором, із Вінстоном Черчиллем і Великою Британією часів Другої світової війни. Сунак пообіцяв додаткову допомогу Україні.

Також ми писали, що у понеділок, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії після своїх робочих візитів до Італії, Німеччини та Франції. Там він уже зустрівся з прем'єром країни Ріші Сунаком.

Додамо, армія Британії улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана із ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.

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