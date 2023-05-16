Сунак объявил о выдаче 10 тыс. виз в Британию для сезонных работ на фермах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство разрешило выдачу 10 000 дополнительных виз сезонным работникам фермерских хозяйств. Они смогут въехать в страну в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Дополнительные визы для сезонных работ на фермах

Сегодня, 16 мая, Сунак на саммите "От фермы до вилки" заявил, что министры перенесли на следующий год программу сезонных рабочих, позволяющую 45 000 людям въехать в страну для работы на садоводстве и птицеводстве. По его словам, при необходимости будет возможность выдать еще 10 000 виз.

Сунак также пообещал, что правительство не будет снижать стандарты в своем стремлении заключить торговые соглашения. Он подробно остановился на двух вопросах, часто озвучивавшихся при обсуждении потенциального соглашения с США.

"Итак, никакой курятины, вымытой хлором. Никакой гормонально обработанной говядины. Не сейчас. Никогда", — добавил Сунак.

Напомним, Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунак пообещал дополнительную помощь Украине.

Также мы писали, что в понедельник, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию после своих рабочих визитов в Италию, Германию и Францию. Там он уже встретился с премьером страны Риши Сунаком.

Добавим, армия Британии летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.