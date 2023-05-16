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Сунак объявил о выдаче 10 тыс. виз в Британию для сезонных работ на фермах

16 мая 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сунак объявил о выдаче 10 тыс. виз в Британию для сезонных работ на фермах
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Russell Cheyne
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство разрешило выдачу 10 000 дополнительных виз сезонным работникам фермерских хозяйств. Они смогут въехать в страну в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Сегодня, 16 мая, Сунак на саммите "От фермы до вилки" заявил, что министры перенесли на следующий год программу сезонных рабочих, позволяющую 45 000 людям въехать в страну для работы на садоводстве и птицеводстве. По его словам, при необходимости будет возможность выдать еще 10 000 виз.

Сунак также пообещал, что правительство не будет снижать стандарты в своем стремлении заключить торговые соглашения. Он подробно остановился на двух вопросах, часто озвучивавшихся при обсуждении потенциального соглашения с США.

"Итак, никакой курятины, вымытой хлором. Никакой гормонально обработанной говядины. Не сейчас. Никогда", — добавил Сунак.

Напомним, Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунак пообещал дополнительную помощь Украине.

Также мы писали, что в понедельник, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию после своих рабочих визитов в Италию, Германию и Францию. Там он уже встретился с премьером страны Риши Сунаком.

Добавим, армия Британии летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.

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