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"Сумно прощатися": Джонсон відреагував на звільнення посла України в Британії

21 липня 2023 18:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Сумно прощатися": Джонсон відреагував на звільнення посла України в Британії
Експосол у Великій Британії Вадим Пристайко та експрем'єр Британії Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на звільнення посла України у Британії Вадима Пристайка. Він наголосив, що сумно з ним прощатися.

Про це Борис Джонсон написав у Twitter.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що Пристайко був чудовим послом та другом країни.

"Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни", — написав Джонсон.

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Допис Джонсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський звільнив посла у Великій Британії Вадима Пристайка.

Також ми писали, що нещодавно посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу хоч кожного ранку, є "нездоровим сарказмом". За його словами, в Україні не чекають на те, що хтось воюватиме за неї, а лише чекають на відповідну техніку.

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