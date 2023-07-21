"Сумно прощатися": Джонсон відреагував на звільнення посла України в Британії
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на звільнення посла України у Британії Вадима Пристайка. Він наголосив, що сумно з ним прощатися.
Про це Борис Джонсон написав у Twitter.
Джонсон похвалив посла
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що Пристайко був чудовим послом та другом країни.
"Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни", — написав Джонсон.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський звільнив посла у Великій Британії Вадима Пристайка.
Також ми писали, що нещодавно посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу хоч кожного ранку, є "нездоровим сарказмом". За його словами, в Україні не чекають на те, що хтось воюватиме за неї, а лише чекають на відповідну техніку.