Зеленський звільнив Пристайка з посади посла в Британії

Експосол у Великій Британії Вадим Пристайко. Фото: google

У п'ятницю, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський звільнив посла у Великій Британії Вадима Пристайка.

Про це йдеться в указі №442.

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Звільнення Пристайка

Глава держави Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Окрім того, його звільнено також з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO), яку він обіймав за сумісництвом.

"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", — йдеться в указі.

Указ Президента про звільнення Пристайка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу хоч кожного ранку, є "нездоровим сарказмом". За його словами, в Україні не чекають на те, що хтось воюватиме за неї, а лише чекають на відповідну техніку.