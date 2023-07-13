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"Нездоровий сарказм": Пристайко розкритикував Зеленського за відповідь Воллесу

13 липня 2023 18:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Нездоровий сарказм": Пристайко розкритикував Зеленського за відповідь Воллесу
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу хоч кожного ранку, є "нездоровим сарказмом". За його словами, в Україні не чекають на те, що хтось буде воювати за неї, а лише чекають на відповідну техніку.

Про це він розповів в коментарі Sky News.

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Коментар посла

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом... Коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм — це здоровий сарказм", — наголосив він.

За його словами, Україна не повинна показувати Росії, що в неї між союзниками є якісь ймовірні непорозуміння. Росіяни мають знати, що Україна має гарні відносини з партнерами і що вони працюють разом.

"Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче", — зазначив Пристайко в разі того, що щось може піти не так.

Що сталося

Під час саміту НАТО Зеленський відповів на гостру заяву міністра оборони Британії. Напередодні Бен Воллес заявив, що українці недостатньо вдячні за військову допомогу, яку надає Велика Британія. 

"Я, чесно кажучи, не зовсім розумію запитання. Мені здається, ми завжди були вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Хай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто", — заявив глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня Росія вчергове атакувала Київ та область. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс через російську атаку всю ніч провела у столичному укритті.

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