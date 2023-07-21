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"Грустно прощаться": Джонсон отреагировал на увольнение посла Украины в Британии

21 июля 2023 18:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Грустно прощаться": Джонсон отреагировал на увольнение посла Украины в Британии
Экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко и экс-премьер Британии Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко. Он подчеркнул, что грустно с ним прощаться.

Об этом Борис Джонсон написал в Twitter.

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Бывший премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Пристайко был отличным послом и другом страны.

"Грустно прощаться с Пристайко, который был отличным украинским послом и другом для этой страны", — написал Джонсон.

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Пост Джонсона. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Также мы писали, что недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Великобритании Бена Уоллеса хоть каждое утро, является "нездоровым сарказмом". По его словам, в Украине не ждут того, что кто-то будет воевать за нее, а только ждут соответствующую технику.

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