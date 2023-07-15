Борис Джонсон закликає якнайшвидше прийняти Україну до НАТО

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Рішення Вільнюського саміту НАТО стосовно України прокоментував колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. На його думку, у цьому питанні Альянс мав би діяти рішучіше.

Про це Борис Джонсон написав у колонці для таблоїда Daily Mail.

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Вступ України до НАТО

Борис Джонсон розкритикував НАТО за нерішучість у питанні прийняття України до Альянсу.

"Вони мали бути сильними. У цьому вся суть НАТО. Вони повинні були продемонструвати, що їх ні в якому разі не лякає Володимир Путін і бряцаюча зброєю страхітливість Кремля", — заявив Джонсон.

При цьому він нагадав, що Україна платить високу ціну за розв’язану РФ повномасштабну війну, яка триває вже понад 500 днів.

"Жодна країна не зробила більше і не докладала більше, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО. Жодна збройна сила не є більш страшною чи ефективнішою у використанні зброї НАТО", — додав Джонсон.

Експрем’єр Великої Британії вважає, що Альянс має якнайшвидше запропонувати чіткий графік вступу України до НАТО.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що вступ України в НАТО неможливий, поки триває війна, однак це не означає, що вона не приєднається до Альянсу в майбутньому. Відповідну заяву американський лідер зробив на пресконференції у Гельсінкі.

За словами Байдена, "Путін уже програв війну". Президент додав, що російський диктатор наразі має "справжню проблему: як йому звідси вибратися, що йому робити".