"Стосовно миру в Україні панувала згода": Байден розповів про саміт G20

Президент США Джо Байден виступає у В'єтнамі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден заявив, що під час саміту G20 в Індії учасники обговорили російсько-українську війну та між ними панувала згода стосовно встановлення справедливого миру в Україні.

Про це Джо Байден заявив під час виступу і В'єтнамі 10 вересня.

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За словами Байдена, на саміті лідери обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні.

"В залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", — сказав він.

Нагадаємо, 9 вересня, в столиці Індії Нью-Делі стартував дводенний саміт наймогутніших країн (G20). Водночас учасники так і не змогли досягти конкретних формулювань щодо війни в Україні.

Разом з тим учасники саміту ухвалили підсумкову декларацію, в якій закликали до миру, проте не висловили засудження щодо повномасштабної війни Росії проти України. Її вміст прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

В українському МЗС розчаровані підсумковою спільною декларацією країн "Групи двадцяти". Її вміст прокоментував речник міністерства Олег Ніколенко.