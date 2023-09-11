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"Стосовно миру в Україні панувала згода": Байден розповів про саміт G20

11 вересня 2023 08:37
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"Стосовно миру в Україні панувала згода": Байден розповів про саміт G20
Президент США Джо Байден виступає у В'єтнамі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден заявив, що під час саміту G20 в Індії учасники обговорили російсько-українську війну та між ними панувала згода стосовно встановлення справедливого миру в Україні.  

Про це Джо Байден заявив під час виступу і В'єтнамі 10 вересня. 

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Тема війни в Україні на саміті G20

За словами Байдена, на саміті лідери обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. 

"В залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", — сказав він. 

Нагадаємо, 9 вересня, в столиці Індії Нью-Делі стартував дводенний саміт наймогутніших країн (G20). Водночас учасники так і не змогли досягти конкретних формулювань щодо війни в Україні. 

Разом з тим учасники саміту ухвалили  підсумкову декларацію, в якій закликали до миру, проте не висловили засудження щодо повномасштабної війни Росії проти України. Її вміст прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

В українському МЗС розчаровані підсумковою спільною декларацією країн "Групи двадцяти". Її вміст прокоментував речник міністерства Олег Ніколенко.

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