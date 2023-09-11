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"Относительно мира в Украине царило согласие": Байден рассказал о саммите G20

11 сентября 2023 08:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Относительно мира в Украине царило согласие": Байден рассказал о саммите G20
Президент США Джо Байден выступает во Вьетнаме. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент США Джо Байден заявил, что во время саммита G20 в Индии участники обсудили российско-украинскую войну и между ними царило согласие по установлению справедливого мира в Украине.

Об этом Джо Байден заявил во время выступления и Вьетнаме 10 сентября.

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По словам Байдена, на саммите лидеры обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине.

"В зале было достаточное согласие о необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", — сказал он.

Напомним, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время, участники так и не смогли достичь конкретных формулировок относительно войны в Украине.

Вместе с тем участники саммита приняли итоговую декларацию, в которой призывали к миру, однако не высказали осуждение по поводу полномасштабной войны России против Украины.

В украинском МИДе разочарованы итоговой совместной декларацией стран "Группы двадцати". Ее содержимое прокомментировал представитель министерства Олег Николенко.

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