В МЗС України розкритикували "занепокоєну" декларацію G20 і пропонують свій варіант

Саміт G20 в Індії. Фото: the quint world

В українському МЗС розчаровані підсумковою спільною декларацією країн "Групи двадцяти". Її вміст прокоментував речник Міністерства Олег Ніколенко.

Своєю думкою він поділився у Facebook.

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"Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України "Групі двадцяти" немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", — наголосив він.

Також Ніколенко показав, як саме би мала виглядати декларація.

"Ось як могли би виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності", — додав дипломат.

Скриншот допису

Про що йдеться в тексті декларації

Зазначається, що учасники саміту G20 сьогодні, 9 вересня, ухвалили підсумкову декларацію, в якій закликали до миру, проте не висловили засудження щодо повномасштабної війни Росії проти України.

"Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо величезні людські страждання та негативний вплив воєн і конфліктів у всьому світі", — пишеться у 7 пункті декларації.

Далі йдеться про те, що учасники саміту підтвердили свої позиції та резолюції, які були прийняті в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН. Вони підкреслили, що "всі держави повинні діяти у спосіб, що відповідає цілям і принципам Статуту ООН у всій його повноті".

А саме країни мають не розпочинати дії, які загрожують територіальній цілісності й суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави.

"Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими", — додали в декларації.

За словами учасників саміту, незважаючи на те, що G20 — це провідний саміт міжнародного економічного співробітництва, він "не є платформою для розв'язання геополітичних питань та питань безпеки".

"Ми підкреслили людські страждання та негативний додатковий вплив війни в Україні на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, ланцюги постачання, макрофінансову стабільність, інфляцію та зростання, що ускладнило політичне середовище для країн, особливо країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн, які все ще оговтуються від пандемії COVID-19 та економічних потрясінь, які підірвали прогрес у досягненні цілей сталого розвитку", — кажуть у тексті документу.

Відсутність конкретики

Також учасниками було підкреслено велике значення щодо підтримки продовольчої та енергетичної безпеки. Вони закликали припинити військові руйнування та напади на інфраструктуру та згадали про "глибоке занепокоєння з приводу негативного впливу конфліктів на безпеку цивільного населення", не називаючи країни, тобто Росії.

"Ми закликаємо всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, включаючи дотримання територіальної цілісності та суверенітету, міжнародного гуманітарного права та багатосторонньої системи, яка гарантує мир і стабільність. Мирне врегулювання конфліктів, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання криз, дипломатія і діалог мають вирішальне значення", — підсумували в декларації.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, в столиці Індії Нью-Делі стартував дводенний саміт наймогутніших країн (G20). Водночас, учасники так і не змогли досягти конкретних формулювань щодо війни в Україні.