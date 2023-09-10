Якщо Путін приїде на саміт G20 наступного року, то його не заарештують, — Сілва

Президент Бразилії Лула де Сілва. Фото: REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Президент Бразилії Лула де Сілва заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить відвідати саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року, то його не заарештують. За його словами, президента РФ будуть раді бачити на заході.

Про це повідомляє The Guardian.

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Сілва заявив на цьогорічній зустрічі в Делі, що російський президент буде запрошений на захід у листопаді 2024 року.

"Що я можу вам сказати: якби я був президентом Бразилії, і якщо він приїде до Бразилії, немає жодної причини, щоб його заарештували", — сказав він.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні. Як країна, що підписала Римський статут, Бразилія зобов'язана співпрацювати з МКС у розслідуванні та діяльності, що, за словами юристів, містить в собі арешт об'єктів, які перебувають під слідством суду.

Путін пропустив саміт БРІКС минулого місяця в Південній Африці, і це рішення багато хто пов'язує з тим, що Бразилія підписала той самий статут.

Сілва зазначив, що Путіна будуть раді бачити на саміті в 2024 році. За його словами, відвідувачі знайдуть "атмосферу миру".

На заперечення щодо того, що Бразилія підписала статут МКС, Сілва відповів:

"Він не буде заарештований".

Нагадаємо, цього місяця лідер КНДР Кім Чен Ин планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. І не виключено, що обговорюватимуть постачання озброєнь.

Також ми писали, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що для президента РФ Володимира Путіна всі "червоні лінії" та "точка неповернення" вже пройдені. При цьому диктатор та його оточення насправді бояться тривалої війни проти України.