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На саміті G20 виникли розбіжності щодо війни в України, — Reuters

9 вересня 2023 13:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На саміті G20 виникли розбіжності щодо війни в України, — Reuters
Підготовка до саміту G20 в Індії. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 9 вересня, в столиці Індії Нью-Делі стартував дводенний саміт наймогутніших країн (G20). Водночас, учасники так і не змогли досягти конкретних формулювань щодо війни в Україні. 

Про це повідомляє видання Reuters.

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Саміт G20 і війна в Україні

Як зазначає видання, група переговорників умовно поділилася на дві частини: західні країни наполягають на тому, щоб рішуче засудити дії РФ в Україні у спільній Декларації, в той час, як як решта пропонують обговорити "ширші економічні питання". 

Зрештою, лідери так і не змогли подолати розбіжності. Про це свідчить параграф "Геополітична ситуація" у спільному проєкті, який залишився порожнім. Тоді, як інші 75 параграфів були повністю заповнені. 

Зазначається, що до підготовки до Декларації деякі учасники хотіли залучити представників РФ. Відомо, що на саміті країну-агресора представляє не диктатор Путін, а глава МЗС Сергій Лавров. 

Саміт G20 може завершитись без Декларації

За наявною інформацією, РФ запропонували прийняти погляди західних лідерів. Однак, за словами одного посадовця, країна "поки що блокує компроміс, прийнятний для всіх інших".

Зрештою, якщо учасники не досягнуть згоди, саміт може вперше за 20 років закінчитись без Декларації. 

Нагадаємо, в Індії стартував вісімнадцятий саміт Групи двадцяти країн (G20). Він триватиме два дні. 

Переговори будуть зосереджені на темі під назвою "Одна Земля, одна сім’я, одне майбутнє". Її мета — формування гармонійного співіснування на планеті людей і природного розмаїття. 

Додамо, Європейський Союз планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на саміті G-20, щоб налагодити свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня за допомогою зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами в кулуарах саміту.

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