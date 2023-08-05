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"Старих форматів не буде": Зеленський обіцяє продовження "чисток" у держінституціях

5 серпня 2023 21:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Старих форматів не буде": Зеленський обіцяє продовження "чисток" у держіституціях
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив, що на наступному тижні буде продовжуватися робота "з очищення державних інституцій". За його словами, кожен українець повинен працювати заради нашої держави.

Відповідне відео він опублікував у своїх соцмережах.

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"Очищення" держави

За його словами, очищення буде проходити від тих, "хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну".

"Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець — кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде", — зауважив він.

Скандальні ситуації з нардепами "Слуги народу"

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов був помічений в середині липня у п'ятизірковому готелі. Йдеться про Waldorf Astoria Maldives, який розташований на Мальдівах.

Також голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підписала розпорядження про виключення з партії нардепа Андрія Холодова. У січні 2023 року він перетнув кордон України й не повернувся. Пів року нардеп не буває на засіданнях Верховної Ради та не бере участі в голосуваннях.

Нагадаємо, нардеп ВР та колишній член партії "Слуга народу" Микола Тищенко звинуватив свого колишнього колегу по партії Олега Семінського у роботі на Росію. Мовляв, у приміщенні, яке належить нардепу, розташовувався Сall-центр, працівники якого передавали в Росію інформацію про військових в урядовому кварталі та роботу ППО.

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