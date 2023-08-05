"Старых форматов не будет": Зеленский обещает продолжение "чисток" в госиституциях

"Старых форматов не будет": Зеленский обещает продолжение "чисток" в госинституциях
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что на следующей неделе будет продолжаться работа "по очищению государственных институций". По его словам, каждый украинец должен работать ради нашего государства.
Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.
"Очистка" государства
По его словам, очищение будет проходить от тех, "кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями ослабляли Украину".
"Старых форматов в нашем государстве больше не будет. Тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был, то ли военком, то ли депутат, то ли должностное лицо — каждый должен работать только ради государства. И так и будет", — отметил он.
Скандальные ситуации с нардепами "Слуги народа"
Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.
Также глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подписала распоряжение об исключении из партии нардепа Андрея Холодова. В январе 2023 года он пересек границу Украины и не вернулся. Полгода нардеп не бывает на заседаниях Верховной Рады и не участвует в голосованиях.
Напомним, нардеп ВР и бывший член партии "Слуга народа" Николай Тищенко обвинил своего бывшего коллегу по партии Олега Семинского в работе на Россию. Мол, в помещении, принадлежащем нардепу, размещался Сall-центр, работники которого передавали в Россию информацию о военных в правительственном квартале и работе ПВО.