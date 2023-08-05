"Старых форматов не будет": Зеленский обещает продолжение "чисток" в госиституциях

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что на следующей неделе будет продолжаться работа "по очищению государственных институций". По его словам, каждый украинец должен работать ради нашего государства.

Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

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"Очистка" государства

По его словам, очищение будет проходить от тех, "кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями ослабляли Украину".

"Старых форматов в нашем государстве больше не будет. Тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был, то ли военком, то ли депутат, то ли должностное лицо — каждый должен работать только ради государства. И так и будет", — отметил он.

Скандальные ситуации с нардепами "Слуги народа"

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Также глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подписала распоряжение об исключении из партии нардепа Андрея Холодова. В январе 2023 года он пересек границу Украины и не вернулся. Полгода нардеп не бывает на заседаниях Верховной Рады и не участвует в голосованиях.

Напомним, нардеп ВР и бывший член партии "Слуга народа" Николай Тищенко обвинил своего бывшего коллегу по партии Олега Семинского в работе на Россию. Мол, в помещении, принадлежащем нардепу, размещался Сall-центр, работники которого передавали в Россию информацию о военных в правительственном квартале и работе ПВО.