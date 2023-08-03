Микола Тищенко проти депутата Семінського: подробиці скандалу

Микола Тищенко та працівники правоохоронних органів. Фото: FB/Микола Тищенко

Нардеп ВР та колишній член партії "Слуга народу" Микола Тищенко звинувачує свого колишнього колегу по партії Олега Семінського у роботі на Росію. Мовляв, у приміщенні, яке належить нардепу, розташовувався Сall-центр, працівники якого передавали в Росію інформацію про військових в урядовому кварталі та роботу ППО.

Порушено кримінальне провадження, ведеться досудове слідство.

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Тищенко звинуватив Семінського у роботі на Росію

1 серпня Нацполіція повідомила, що днем раніше, 31 липня, в офісному приміщенні Подільського району правоохоронці виявили Сall-центр, працівники якого могли співпрацювати із країною-агресоркою. Загалом було ідентифіковано 47 працівників, з яких два іноземці, та 220 робочих місць, оснащених комп’ютерною технікою.

"З місця події вилучено системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти. Окрім того, було знайдено печатки російських компаній та банків", — йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Депутат Олег Семінський та Микола Тищенко. Фото: Скриншот відео

Того ж самого дня депутат Тищенко заявив, що викритий правоохоронцями Сall-центр може бути пов'язаний з його колегою по Раді та колишнім колегою по партії "Слуга народу" Олегом Семінським. Мовляв, саме він і повідомив правоохоронців про цей факт.

"Вся будівля (за словами працівників офісу) може належати депутату Семінському, і все це (мається на увазі організація Сall-центру. — Ред.) відбувається майже в приймальні зазначеного народного депутата. Інформацію ми надали для перевірки правоохоронним органам та ДБР. Цей Сall-центр збирав та передавав інформацію про роботу військових у м. Києві в урядовому кварталі та роботу ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися російською мовою", — написав Тищенко на своїй сторінці у Facebook.

Скриншот зі сторінки Facebook Миколи Тищенка. Фото: Скриншот

За його словами, депутат Семінський з'явився у цій будівлі під час обшуків правоохоронців разом зі своїм адвокатом. Тищенко стверджує, що Семінський чинив супротив роботі ТСК, Національної поліції та наніс тілесні пошкодження його помічниці. З цього приводу написана відповідна заява за ст.126.

На оприлюдненому Тищенком відео помітна невелика словесна перепалка поміж ним та власне Семінським. Зокрема, Тищенко на підвищеному голосі намагається з'ясувати у колеги, що "він робить у російському Сall-центрі".

"Тут знаходиться моя громадська приймальня. Моя охорона доповіла мені, що тут здійснюється рейдерський напад. Тому я вийшов подивитися і бачу, що ви, Микола Миколайович, ведете себе неадекватно", — сказав Семінський Тищенку, виходячи із приміщення.

Що про скандал із Тищенком каже сам Семінський

В коментарі Новини.LIVE депутат Семінський підтвердив, що дійсно є власником приміщення, де розташовувався Сall-центр, який наразі перевіряє слідство.

Олег Семінський. Фото: FB/Олег Семінський

Він розповів, що з колишньою дружиною є бенефеціаром будівлі у Подільському районі Києва, що зазначено у декларації депутата. Нерухомість передана у траст, і нею управляє керуюча компанія, уповноважена від трасту.

Сам Семінський, на його переконання, не має права втручатися у діяльність цієї компанії. Хоча й визнає, що колеги цікавилися, чому він не перевірив орендарів.

"По-перше, я не маю права втручатися. По-друге, юристка керуючої компанії, яка перевіряла установчі документи, каже, що ніякого російського сліду там не було. Це чисто українські засновники, резидент — українська компанія, а вид діяльності — ІТ. Я особисто не маю до них ніякого відношення. Якби був причетний, то сидів би поруч із Пономарьовим (депутат Олександр Понамарьов у 2023 році отримав підозру у державній зраді. — Ред.)", — сказав Семінський.

Обшуки. Фото: Нацполіція





Нардеп додав, що за багато років приміщення орендували різні орендатори, переважно ІТ-компанії. Наприклад, попередня робила софти для компанії Disney.



"З іншого боку, я думаю, якщо компанія-управитель буде звертатися до правоохоронних органів у воєнний час перевіряти того чи іншого претендета (мається на увазі на оренду. — Ред.) — це буде смішно", — вважає Семінський.

Він також додав, що хотів запитати у Тищенка, що відбувається, однак він "тикав якісь печатки і кричав про кришування колл-центрів, що пов'язані з Росією".

Мовляв, Тищенко був у стані повного неадеквату, не можна було щось йому сказати чи поставити питання. Окрім нього у приміщенні були слідчі та десь 25 молодиків спортивної статури. У них в руках були ломи і монтіровки, виламували двері, турнікети, не маючи на це ніяких санкцій. Депутат також надав Новини.LIVE відео вуличної камери про події 31 липня.

Семінський стверджує, що його колега Тищенко своєю присутністю перешкоджав діям слідчих і своїми діями "заробив собі як мінімум три кримінальні статті".

"Веде себе по-хамськи, кричить, ну це я і в залі бачив таку його поведінку навіть до жінок. Скоріш за все, Тищенко сам хоче кришувати ці колл-центри, щоби зайти у цей бізнес. Доти у мене з ним не було ні ніяких справ, ні жодних конфліктів. Єдине, що я радив йому структурувати свої розмови, а то він перескакував з одного на друге. А більше ніяких конфліктів. Не розумію, чому він на мене визвирівся", — дивується Семінський.



Депутат доповнив, що Тищенко не є членом ТСК по Колл-центрам.

"Такими безпідставними нападками та звинуваченнями не лише завдано шкоду партії "Слуга народу", а й взагалі парламентаризму. В мене була розмова з моїми керівниками — з Давидом Арахамією та Оленою Шуляк. Я пояснив, що відбувається", — підсумував Семінський.

Що про конфлікт поміж двома депутатами кажуть у Нацполіції

Новини.LIVE звернулися за коментарем до Київської поліції щодо ситуації, що склалася з колл-центром та звинуваченнями Тищенка відносно ймовірної співпраці його колеги Семінського із Росією.

Речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс уточнила, що не може надавати персональні дані будь-кого, хто фігуруватиме у справі. За детальною інформацією порадила написати відповідний запит.

Поміж тим, як зазначено на сайті Головного управління поліції у місті Київ, слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Триває досудове розслідування.