Народний депутат "Слуги народу" Холодов складає повноваження

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов. Фото: google

Сьогодні, 31 липня, Верховна рада отримала заяву від народного депутата України партії "Слуга народу" Андрія Холодова. Нардеп, зокрема, повідомив про складання своїх повноважень.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

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Повідомляється, що заяву нардепа Андрія Холодова розглянуть на найближчому пленарному засіданні ВР.

Заява Холодова. Фото: Руслан Стефанчук\Facebook

Що відомо про Холодова

Відомо, що нардеп Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року. З того часу він не повертався назад, також не відвідував засідання Ради й не брав участь у голосуваннях.

Усього від початку повномасштабної війни Холодов виїжджав за межі України 12 разів. Наразі, за наявною інформацією, він перебуває із сім'єю на Кіпрі. Там він володіє родинним маєтком. Більше того, нардеп намагається будувати бізнес, адже його дружина є співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Родинний маєток Андрія Холодова. Фото: Схеми

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські високопосадовці, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, будуть звільнені. За його словами, це справедливо.

Нагадаємо, нардеп Юрій Арістов, який "попався" на Мальдівах, повідомив про складання повноважень.

Додамо, що після цього Арістову оголосили підозру за відпочинок на Мальдівах.