Після скандального розслідування нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу"

Народний депутат Андрій Холодов. Фото: фейсбук-сторінка політика

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підписала розпорядження про виключення з партії нардепа Андрія Холодова. Також вона прокоментувала ситуацію, яка склалася з депутатом.

Про це політична діячка повідомила у Facebook.

Читайте також:

Мають піти самі

"Якщо хтось хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине", — зазначив Президент Володимир Зеленський у своєму недавньому зверненні. Підтримую цю думку і від себе додам: якщо такі люди знайдуть в собі сміливість піти самі — держава від них відпочине також", — наголосила вона.

За її словами, всі депутати "Слуги народу" у містах та селах мали об'єднатися, проте дехто з них захотів "потрапити під ім’ям Президента до влади, а потім зухвало знехтував інтересами людей".

"Очищення команди"

"Партія "Слуга народу" не раз демонструвала, що нам не по дорозі з тими, хто вирішив ігнорувати наші принципи та цінності. Тому зайняли лідерську позицію в питанні очищення команди від людей, які себе дискредитували. Ця робота ведеться і на центральному, і на місцевому рівнях: ми виключаємо з партії тих, хто знівелював інтереси держави, ми позбавляємо таких осіб посад в осередках", — додала Шуляк.

Вона закликала депутатів, які не можуть захистити інтереси українців, скласти повноваження вже зараз.

Звільнення місць для інших

"Також наголошу: люди, які не в змозі захищати інтереси держави та її громадян, не повинні просто чекати на покарання. Вони повинні самостійно складати повноваження вже зараз. Тому закликаю всіх, хто нівелює цінності країни, залишити мандати і звільнити місця для тих, хто хоче і буде працювати", — зауважила народна депутатка.

Скриншот допису

Скандальне розслідування

Журналісти "Схем" з'ясували, що народний депутат з партії "Слуга народу" Андрій Холодов у січні 2023 року перетнув кордон України й не повернувся. Пів року нардеп не буває на засіданнях Верховної Ради та не бере участі в голосуваннях.

Зазначається, що Холодов перебуває із сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де в нього маєток. Більше того, нардеп намагається будувати бізнес, адже його дружина є співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, Верховна рада отримала заяву від народного депутата України партії "Слуга народу" Андрія Холодова. Нардеп, зокрема, повідомив про складання своїх повноважень.