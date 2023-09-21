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США відмовили Україні в ракетах ATACMS

21 вересня 2023 21:48
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Козюк Тетяна
редактор
США відмовили Україні в ракетах ATACMS
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 21 вересня, Сполучені Штати планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Водночас, ракет ATACMS у переліченому списку не буде. 

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає видання The New York Post.

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За словами Джейка Саллівана, Байден не виключає передачі ракет ATACMS у майбутньому. 

"Байден вирішив не задовольняти запит Києва на балістичні ракети великої дальності ATACMS під час сьогоднішньої зустрічі із Зеленським", — сказав Салліван. 

Як відомо зі слів радника Байдена, новий пакет військової допомоги, який оголосять Штати сьогодні, допоможе Україні у контрнаступі та захиститися від атак РФ. До нього, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Додамо, Зеленський вже прибув до Пентагону. Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Також ми писали, чого очікує Байден від зустрічі із Зеленським у США.

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