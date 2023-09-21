США відмовили Україні в ракетах ATACMS
Сьогодні, 21 вересня, Сполучені Штати планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Водночас, ракет ATACMS у переліченому списку не буде.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає видання The New York Post.
США не передадуть Україні ракети ATACMS
За словами Джейка Саллівана, Байден не виключає передачі ракет ATACMS у майбутньому.
"Байден вирішив не задовольняти запит Києва на балістичні ракети великої дальності ATACMS під час сьогоднішньої зустрічі із Зеленським", — сказав Салліван.
Як відомо зі слів радника Байдена, новий пакет військової допомоги, який оголосять Штати сьогодні, допоможе Україні у контрнаступі та захиститися від атак РФ. До нього, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.
Додамо, Зеленський вже прибув до Пентагону. Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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