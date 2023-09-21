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США отказали Украине в ракетах ATACMS

21 сентября 2023 21:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
США отказали Украине в ракетах ATACMS
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 21 сентября, США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не будет.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает издание The New York Post.

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По словам Джейка Салливана, Байден не исключает передачи ракет ATACMS в будущем.

"Байден решил не удовлетворять запрос Киева на баллистические ракеты большой дальности ATACMS во время встречи с Зеленским", — сказал Салливан.

Как известно со слов советника Байдена, новый пакет военной помощи, который объявят Штаты сегодня, поможет Украине в контрнаступлении и защититься от атак РФ. В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Добавим, Зеленский уже прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Также мы писали, чего ожидает Байден от встречи с Зеленским в США.

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