США отказали Украине в ракетах ATACMS

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Reuters

Сегодня, 21 сентября, США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не будет.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает издание The New York Post.

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По словам Джейка Салливана, Байден не исключает передачи ракет ATACMS в будущем.

"Байден решил не удовлетворять запрос Киева на баллистические ракеты большой дальности ATACMS во время встречи с Зеленским", — сказал Салливан.

Как известно со слов советника Байдена, новый пакет военной помощи, который объявят Штаты сегодня, поможет Украине в контрнаступлении и защититься от атак РФ. В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Добавим, Зеленский уже прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

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