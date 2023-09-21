США отказали Украине в ракетах ATACMS
Сегодня, 21 сентября, США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не будет.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает издание The New York Post.
США не передадут Украине ракеты ATACMS
По словам Джейка Салливана, Байден не исключает передачи ракет ATACMS в будущем.
"Байден решил не удовлетворять запрос Киева на баллистические ракеты большой дальности ATACMS во время встречи с Зеленским", — сказал Салливан.
Как известно со слов советника Байдена, новый пакет военной помощи, который объявят Штаты сегодня, поможет Украине в контрнаступлении и защититься от атак РФ. В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.
Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.
Добавим, Зеленский уже прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.
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