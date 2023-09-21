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Стало відомо, чого очікує Байден від зустрічі із Зеленським у США

21 вересня 2023 21:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стало відомо, чого очікує Байден від зустрічі із Зеленським у США
Президент США Джой Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під час робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Штатів Джо Байденом. Американський лідер, зокрема, хоче почути про розвиток подій на полі бою та прогрес в контрнаступі ЗСУ.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає видання CNN.

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Повідомляється, що Байден хоче почути про ситуацію на полі бою в Україні для того, щоб знати "як діяти далі" у питанні військової допомоги. Водночас, ракети ATACMS можуть не увійти до нового пакету. Остаточного рішення щодо передачі у Вашингтоні не прийняли. 

Зазначається, що Україні хочуть надати 24 мільярди доларів для "контрнаступальних можливостей". Однак, це має погодити Конгрес на прохання Білого дому. 

"Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, просто подумайте, наскільки вищою вона буде у крові та скарбах, якщо ми просто підемо й дозволимо їм забрати Україну, всю. І тоді він (Володимир Путін) залишається в набагато сильнішій позиції і, до речі, прямо на берегах території НАТО", — сказав Кірбі. 

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Додамо, Зеленський вже прибув до Пентагону. Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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