Зміцнення ППО й ситуація на полі бою: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США
Під час свого робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками Конгресу. Вони, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою та потреби України у ППО.
Про це повідомив сам Володимир Зеленський.
Про що говорили на переговорах
Перш за все, Володимир Зеленський подякував союзникам за підтримку та допомогу.
"Україна щиро вдячна Палаті представників, обом партіям і всьому американському народу за непохитну підтримку", — наголосив глава держави.
На зустрічі український лідер поінформував представників Конгресу США про ситуацію на полії бою, а також розповів про першочергові оборонні потреби країни. Зокрема, зміцнення ППО.
"Перемога України буде гарантією того, що ані Росія, ані будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб перемогти, ми повинні бути єдиними й працювати разом", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.
Додамо, Зеленський вже прибув до Пентагону. Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.