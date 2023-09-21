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Зміцнення ППО й ситуація на полі бою: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США

21 вересня 2023 21:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зміцнення ППО й ситуація на полі бою: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під час свого робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками Конгресу. Вони, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою та потреби України у ППО. 

Про це повідомив сам Володимир Зеленський. 

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Перш за все, Володимир Зеленський подякував союзникам за підтримку та допомогу. 

Візит Зеленського у США
Зеленський та представники Конгресу США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Україна щиро вдячна Палаті представників, обом партіям і всьому американському народу за непохитну підтримку", — наголосив глава держави. 

На зустрічі український лідер поінформував представників Конгресу США про ситуацію на полії бою, а також розповів про першочергові оборонні потреби країни. Зокрема, зміцнення ППО. 

"Перемога України буде гарантією того, що ані Росія, ані будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб перемогти, ми повинні бути єдиними й працювати разом", — сказав Зеленський. 

Візит Зеленського у США
Зеленський та представники Конгресу США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Додамо, Зеленський вже прибув до Пентагону. Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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