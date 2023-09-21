Зміцнення ППО й ситуація на полі бою: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час свого робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками Конгресу. Вони, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою та потреби України у ППО.

Про це повідомив сам Володимир Зеленський.

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Перш за все, Володимир Зеленський подякував союзникам за підтримку та допомогу.

Зеленський та представники Конгресу США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Україна щиро вдячна Палаті представників, обом партіям і всьому американському народу за непохитну підтримку", — наголосив глава держави.

На зустрічі український лідер поінформував представників Конгресу США про ситуацію на полії бою, а також розповів про першочергові оборонні потреби країни. Зокрема, зміцнення ППО.

"Перемога України буде гарантією того, що ані Росія, ані будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб перемогти, ми повинні бути єдиними й працювати разом", — сказав Зеленський.

Зеленський та представники Конгресу США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Додамо, Зеленський вже прибув до Пентагону. Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.