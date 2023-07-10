Ексгенерали НАТО закликають прискорити членство України в Альянсі

Зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Фото: OLIVIER MATTHYS/ REUTERS

Шість ексгенералів НАТО направили відкрите звернення до лідерів Альянсу, які зібралися на саміті у Вільнюсі, із закликом надати Україні шлях до приєднання. У листі наголошується, що Україна продемонструвала здатність і готовність взяти на себе обов'язки щодо забезпечення своєї незалежності та захисту безпеки країн Європи, а також прагнення демократичних цінностей.

Про це повідомляє LIGA.net.

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Військові звернулися до членів НАТО з проханням розробити конкретну стратегію вступу України до Альянсу в найближчому майбутньому. Вони наголосили, що дії Росії щодо України є прямим порушенням міжнародного порядку, що ґрунтується на дотриманні законів, і що Україна відстоює інтереси всіх країн-членів Євросоюзу та НАТО.

У листі наголошується, що Україна продемонструвала здатність і готовність взяти на себе обов'язки щодо забезпечення своєї незалежності та захисту безпеки країн Європи, а також прагнення демократичних цінностей.

"На саміті в Бухаресті у 2008 році було погоджено, що Україна зрештою приєднається до НАТО. Зараз час для країн НАТО виконати дану обіцянку", — стверджується у зверненні.

Відставні генерали нагадали, що Україна офіційно подала заяву про приєднання до НАТО 30 вересня 2022 року, і тепер Альянс має вітати Україну та допомогти їй виконати зобов'язання як повноправного члена спілки.

"Це єдиний шлях забезпечити мир у Європі в умовах жорстокої агресії з боку Росії", — заявили вони.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає максимум із того, що можливо, але набагато менше, ніж думають на Банковій. У тій чи іншій стилістиці буде викладено концептуальну тезу, що Україна вступить до НАТО після завершення гарячої фази війни, без Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Крім цього, Україні нададуть гарантії безпеки, тобто весь спектр озброєння на довгострокову перспективу.