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США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО, — СМИ

10 июля 2023 13:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на упорные усилия Украины, некоторые члены альянса не хотят открывать ей путь в НАТО. Прежде всего, это Германии и США.

Об этом сообщило немецкое издание BILD, ссылаясь на анонимные источники.

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Издание сообщает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский на глазах глав государств и правительств 31 страны Альянса и всего мира хотел просить о принятии его страны в НАТО.

"Но именно этот официальный запрос хотят предотвратить некоторые важные страны НАТО. Прежде всего Германия и США. Кроме того, обе страны оказывали "давление" на других членов НАТО, чтобы они присоединились к их позиции", – говорится в материале.

Такое мнение подтвердил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальный запрос Украины на членство в НАТО", — заявил он.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что наше государство заслуживает того, чтобы его пригласили к вступлению в Североатлантический Альянс. Настоящим членом НАТО Украина сможет стать уже после окончания войны с РФ.

Также мы писали, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит максимум того, что возможно, но гораздо меньше, чем думают на Банковой. В той или иной стилистике будет изложен концептуальный тезис, что Украина вступит в НАТО после завершения горячей фазы войны, без Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Кроме этого, Украине предоставят гарантии безопасности, то есть весь спектр вооружения на долгосрочную перспективу.

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