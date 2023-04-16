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США обговорюють питання передачі заморожених активів РФ для України, — Єллен

16 квітня 2023 22:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США обговорюють питання передачі заморожених активів РФ для України, — Єллен
Міністерка фінансів США Джанет Єллен. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки обговорюють механізми передачі заморожених російських активів для відбудови України. За словами міністерки фінансів Джанет Єллен, РФ повинна відшкодувати всі збитки.

Про це Єллен заявила в інтерв'ю CNN.

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"Я вважаю, що Росія повинна заплатити за шкоду, якої завдала Україні. Світова спільнота очікує, що Росія понесе цю відповідальність. Це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами, але є юридичні обмеження в тому, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами. Ми обговорюємо з партнерами, що можемо з цим зробити у майбутньому. Але це те, що повинно відбутися, Росія повинна заплатити за завдані збитки", — розповіла Єллен.

Вона наголосила, що запровадженням проти РФ санкцій вже досягнуті дві мети: зменшилися прибутки й обладнання для продовження ведення війни.

"Граничні ціни" на російську нафту, які ми запровадили, вже зменшили прибутки Путіна десь на 40% за останній рік. Він очікував на бюджетний профіцит, але натомість має великий дефіцит. Що стосується обладнання, то тут успіх в тому, щоб позбавити Росію обладнання. Це сталося завдяки експортному контролю й санкціям не тільки США, а й інших партнерів", — додала Єллен.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу. Єллен оголосила, що вона буде надаватись у вигляді грантів, а також підтримуватиме енергетичну безпеку на початковому етапі відновлення.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підбив підсумки свого візиту у Вашингтон. Він розповів, що за результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд доларів.

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