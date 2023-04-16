США обговорюють питання передачі заморожених активів РФ для України, — Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сполучені Штати Америки обговорюють механізми передачі заморожених російських активів для відбудови України. За словами міністерки фінансів Джанет Єллен, РФ повинна відшкодувати всі збитки.

Про це Єллен заявила в інтерв'ю CNN.

Читайте також:

Деталі

"Я вважаю, що Росія повинна заплатити за шкоду, якої завдала Україні. Світова спільнота очікує, що Росія понесе цю відповідальність. Це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами, але є юридичні обмеження в тому, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами. Ми обговорюємо з партнерами, що можемо з цим зробити у майбутньому. Але це те, що повинно відбутися, Росія повинна заплатити за завдані збитки", — розповіла Єллен.

Вона наголосила, що запровадженням проти РФ санкцій вже досягнуті дві мети: зменшилися прибутки й обладнання для продовження ведення війни.

"Граничні ціни" на російську нафту, які ми запровадили, вже зменшили прибутки Путіна десь на 40% за останній рік. Він очікував на бюджетний профіцит, але натомість має великий дефіцит. Що стосується обладнання, то тут успіх в тому, щоб позбавити Росію обладнання. Це сталося завдяки експортному контролю й санкціям не тільки США, а й інших партнерів", — додала Єллен.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу. Єллен оголосила, що вона буде надаватись у вигляді грантів, а також підтримуватиме енергетичну безпеку на початковому етапі відновлення.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підбив підсумки свого візиту у Вашингтон. Він розповів, що за результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд доларів.